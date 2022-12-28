أدوية سرطان مزوّرة في لبنان... نائب يرفع الصوت!

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إعتبر عضو لجنة الصحة النيابية النائب الدكتور عبد الرحمن البزري أن "إكتشاف ومصادرة دواء مزوّر في لبنان والذي يعطى عادة للأمراض السرطانية والأمراض المستعصية والمزمنة، هو إنذار جديد لضرورة منع التهريب والتأكيد على جودة ونوعية أصناف الدواء الموجودة في الأسواق اللبنانية".وقال البزري: "لا يكفي المواطن اللبناني المعاناة من فقدان الدواء وغلائه، وعدم قدرته على شرائه، ليُفاجأ أيضاً بفساده وتزويره، وعدم صلاحيته وخطورته على الصحة".وأكد أن "مصادرة هذه الأدوية ضرورية لكنها غير كافية ويجب ملاحقة مهربيها ومروجيها ومعاقبتهم ومحاسبتهم".