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لبنان

بري: إنتخاب رئيس للجمهورية مدخل الزامي لولوج لبنان مرحلة الحلّ والخروج من الازمة

Lebanon 24
28-12-2022 | 13:04
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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، ووزيرة الدفاع الإسبانية مارغريتا روبلز بحضور السفير الإسباني في لبنان خيسوس سانتوس إغوادو حيث جرى عرض للاوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين.
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كما نوه الرئيس بري بزيارة رئيس الحكومة الإسبانية الى لبنان خاصة في هذه المرحلة مشيداً بدور إسبانيا ودعمها للبنان لاسيما من خلال مشاركتها في قوات الطوارئ الدولية العاملة في الجنوب، لافتاً الى ان العلاقة التاريخية مع هذه القوات والتي تعود لأكثر من أربعة عقود أسهمت وتسهم في تعزيز روابط الصداقة وفي تبادل الخبرات على أكثر من صعيد بما فيها برامج التعاون في مجالات عدة.
كذلك أبدى استعداده العمل من تطوير صيغ التعاون بين لبنان وإسبانيا خاصة على الصعيد البرلماني والتشريعي، مشدداً أمام الضيف الإسباني على وجوب إنجاز الاستحقاق الدستوري الأول المتمثل بإنتخاب رئيس للجمهورية كمدخل الزامي لولوج لبنان مرحلة الحل والخروج من الازمة الراهنة.
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