الأبيض مطمئناً اللبنانيين: ما يدخل عبر القنوات القانونية هو دواء آمن

قال وزير الصحة فراس الأبيض في حديث لقناة الـ"إل بي سي" إن الوزارة هي من أبلغت منظمة الصحة العالمية عن المستحضر الطبي الخاص بعلاج السرطان غير المسجل.

وطمأن الأبيض المواطنين ان ما يدخل عبر القنوات القانونية هو دواء آمن.