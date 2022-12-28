الأبيض زار بلدية الميناء وشرح خطوات وزارية

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زار وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال فراس الابيض، اليوم، بلدية الميناء حيث كان في استقباله المهندس عامر حداد ورئيس الدائرة الصحية الدكتور زاهر عرابي ورئيس الدائرة المالية فؤاد الزعيم وعدد من رجال الدين والمخاتير وفاعليات مدينة الميناء.وشرح الابيض "الخطوات التي تقوم بها الوزارة من خلال مواجهة اوبئة الكورونا والكوليرا وغيرهما، اضافة الى ما تقوم به الوزارة من دعم للأدوية المستعصية وتأمين الطبابة لمختلف شرائح المجتمع من خلال المستشفيات والمستوصفات الحكومية".