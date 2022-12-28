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لبنان

بشرى للعسكريين عن المساعدة الاجتماعية... هكذا أصبحت

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
28-12-2022 | 14:13
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قالت مصادر في حراك العسكريين المتقاعدين إن المرسوم الجديد الذي صدر عن الحكومة بشأن المساعدة الاجتماعية الاضافية يعني أن جميع العسكريين المتقاعدين والذين هم في الخدمة الفعلية، سيتقاضون مساعدة اجتماعية تشمل أساس الراتب زائد ما يسمى بمتممات الراتب.
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وأضافت: "قبل هذا المرسوم، كان العسكريون يتقاضون المساعدة الاجتماعية بناء على أساس الراتب فقط، أما اليوم ومع المرسوم الجديد فإن المساعدة ستشمل أساس الراتب مع المتممات، أي أن قيمتها ستزداد حكماً".

وتابعت: " على سبيل المثال، اذا كان أساس راتب العسكري مليون و500 ألف ليرة والمتممات بقيمة مليون ليرة، عندها فإن المساعدة الاجتماعية ستكون على النحو التالي: أساس الراتب + المتممات. وهنا فإن مجموع المبلغ هذا سيتم ضربه 3 مرات ليشكل قيمة المساعدة الاجتماعية الممنوحة للعسكريين".

وأكدت المصادر أن هذه المساعدة الاجتماعية التي تشمل أساس الراتب مع المتممات منصوص عليها في قانون موازنة العام 2022 التي تم اقرارها في مجلس النواب.

وشددت المصادر على أن هذا المرسوم أتى لتصحيح الخلل بين العسكريين والموظفين في القطاع العام من نفس الرتب والدرجات.
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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خاص "لبنان 24"

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