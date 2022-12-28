إحياء ذكرى صدام حسين في دارة الرافعي بطرابلس

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أقامت لجنة إحياء ذكرى الرئيس الشهيد صدام حسين في لبنان اليوم، فعالية خطابية إحياءً للذكرى الـ16 لإستشهاده "تحت شعار "صدام حسين نضال وشهادة حتى التحرير"، في دارة الراحل الدكتور عبد المجيد الرافعي، حضره جمهور حاشد من أهل طرابلس، تقدمتهم شخصيات سياسية ونقابية واجتماعية.وقالت اللجنة في بيان "بعد النشيدين الوطنيين اللبناني والعراقي، رحبت السيدة ليلى بقسماطي الرافعي بالحضور، مذكرة بأهمية إحياء ذكرى إستشهاده للأمة العربية كلها لما مثله الشهيد صدام حسين من آمال تحررية وتقدمية للعراق وللعرب.بعدها القيت كلمات اشادت بمزايا الرئيس الشهيد وشجاعته في مواجهة أعداء الأمة العربية ألقاها كل من نقيب أطباء لبنان في طرابلس سابقا الدكتور نبيل فتال ونائب رئيس بلدية طرابلس سابقا الدكتور سليم مسعد.ثم ألقى الشاعر الدكتور رياض عبيد قصيدة معبرة من وحي الذكرى.واخْتُتم الحفل بكلمة لجنة إحياء الذكرى ألقاها السيد هشام عبيد الذي أكد على متابعة الطريق الذي رسمه الرئيس الشهيد ورفيقه الراحل الدكتور عبدالمجيد الرافعي.هذا وأكد الأستاذ الشاعر زين الدين ديب أن صدام حسين كان استثنائياً وعلامة فارقة بين جميع الرؤساء".