إطلاق نار قرب مستشفى مساء اليوم... ما السبب؟

أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن حصول إشكال مساء اليوم، قرب مستشفى الهادي في حيّ السلم، بين "ع.ع.م" وكلّ من "ح.ع" و"م.ق" تطوّر إلى قيام الأخيرين بإطلاق النار.

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