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لبنان

إطلاق نار قرب مستشفى مساء اليوم... ما السبب؟

Lebanon 24
28-12-2022 | 15:42
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن حصول إشكال مساء اليوم، قرب مستشفى الهادي في حيّ السلم، بين "ع.ع.م" وكلّ من "ح.ع" و"م.ق" تطوّر إلى قيام الأخيرين بإطلاق النار.
 
 
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حي السلم

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