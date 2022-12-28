وفد من "التقدمي" نقل تهاني جنبلاط ورئيس اللقاء الديمقراطي للمرجعيات المسيحية بالأعياد

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جال وفد من الحزب التقدمي الاشتراكي ضم القيادي ناصر زيدان وعضو مجلس القيادة المحامي وليد صفير على عدد من المرجعيات الروحية المسيحية، لتقديم التهنئة بالأعياد باسم رئيس الحزب وليد جنبلاط ورئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط.وشملت الجولة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، وبطريرك الأرمن الكاثوليك روفايل بيدروس، ومتروبوليت بيروت للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة، ومطران بيروت للموارنة بطرس عبد الساتر، والأباتي بيار نجم والأب بشارة الخوري والأب ناجي خليل.كما شملت المعايدات مقر بطريرك الروم الأرثوذكس يوحنا اليازجي الموجود خارج البلاد، ومطران بيروت السابق بولس مطر، والأباتي مرسيل ابي خليل، والأباتي سعد نمر، ورئيس المركز الكاثوليكي للإعلام عبده أبو كسم والأب فرنسوا عقل.وقد أكد الوفد خلال الجولة أهمية التلاقي بين اللبنانيين لإنقاذ الدولة من الفراغ والهلاك، آملا ان يكون العام القادم أفضل حال من الأيام السوداء التي مرَّ بها لبنان في السنوات السابقة.