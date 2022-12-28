الجيش: خرق للمياه الإقليمية مقابل رأس الناقورة

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أعلنت قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه في بيان أنه "بتاريخ 28 /12 /2022 اعتباراً من الساعة 5.36 ولغاية الساعة 10.30، خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالى 444 مترا."وأشارت الى أنه "تتمّ متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان".