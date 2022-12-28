Advertisement

لبنان

ترقّب

Lebanon 24
28-12-2022 | 18:30
A-
A+
Doc-P-1024047-638078702552958522.jpg
Doc-P-1024047-638078702552958522.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يترقّب مطّلعون زيارة وفد من كتلة نيابية حليفة لمرجع سابق أو مرجعين، على أقل تقدير للتهنئة بالأعياد، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
باريس تراجع أداءها وسياستها في لبنان
lebanon 24
29/12/2022 08:33:38 Lebanon 24 Lebanon 24
شيرين عبد الوهاب حديث مواقع التواصل.. "بحبك يا لبنان" (فيديو)
lebanon 24
29/12/2022 08:33:38 Lebanon 24 Lebanon 24
كوليرا وتيفوئيد وانفلونزا.. 2022 عام الأوبئة في لبنان!
lebanon 24
29/12/2022 08:33:38 Lebanon 24 Lebanon 24
200 مليون دولار لترميم المدارس في لبنان.. أين ذهبت؟
lebanon 24
29/12/2022 08:33:38 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

سياسة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:30 | 2022-12-29
01:15 | 2022-12-29
01:00 | 2022-12-29
01:00 | 2022-12-29
23:51 | 2022-12-28
23:23 | 2022-12-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website