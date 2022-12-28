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لبنان
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Lebanon 24
28-12-2022
|
19:00
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استثني العسكريون المتقاعدون من نظام صيرفة الجديدة 38 ألف ليرة لبنانية لكل دولار، فيما باقي موظفي القطاع العام، من متقاعدين وغيرهم احتسبت سحوباتهم بالدولار على السعر الجديد، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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