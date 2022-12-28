جمود سياسي ورهان على "لقاء باريس".. رئيس وزراء اسبانيا يجدد دعم لبنان واليونيفيل

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لا يزال الجمود السياسي يسيطر على المشهد الداخلي، والرهان على أن يشهد مطلع العام الجديد حراكاً على صعيد الملف الرئاسي، لا سيما اللقاء الأميركي العربي في باريس الشهر المقبل.في المقابل، شهدت البلاد خلال اليومين الماضيين فوضى مالية نتيجة التقلبات في سعر صرف الدولار واسعار المحروقات، ومن المتوقع ان يعود الهدوء الى الاسواق الثلاثاء.سجلت امس زيارة لافتة لرئيس وزراءاسبانيا بيدرو سانشيز للبنان لتفقد كتيبة بلاده العاملة في قوات " اليونيفيل" في جنوب لبنان، في وقت تستمر التحقيقات في حادثة مقتل عنصر من الكتيبة الايرلندية وجرح ثلاثة آخرين في بلدة العاقبية في الجنوب.سانشيز الذي زار رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي أكد حرص بلاده على دعم عمل اليونيفيل في جنوب لبنان .وقال ان الكتيبة الاسبانية هي اكبر الفرق المشاركة منذ العام 2006. وأشار الى ان بلاده سترأس العام المقبل المجلس التنفيذي للاتحاد الاوروبي، ومن اولوياتنا دعم العلاقة مع دول الجوار وفي مقدمها لبنان وتقويتها، اضافة الى تعزيز العلاقات بين لبنان والاتحاد الاوروبي في مجالات الطاقة البديلة والزراعة والبنى التحتية وتنمية قدرات الشباب". ونوه باستقبال لبنان النازحين السوريين ، رغم الازمات التي يعاني منها، ويتفهم حرص لبنان على العودة الطوعية لهؤلاء الى بلادهم وسيبذل جهده عبر الاتحاد الاوروبي لدعم لبنان في هذا المجال".وشدد الرئيس ميقاتي خلال استقباله سانشيز في السراي الحكومي على تأكيد «التزام لبنان بكافة مندرجات القرار 1701 والعمل الحثيث على تطبيقها»، مشدداً على «ان كافة السلطات الأمنية والعسكرية والقضائية، لم ولن تتوانى ولو للحظة عن القيام بواجباتها كافة لناحية معرفة هوية مطلقي النار على آلية اليونيفيل قبل اسبوعين وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم».وأشاد بري بدور إسبانيا ودعمها للبنان لا سيما من خلال مشاركتها في قوات الطوارئ الدولية العاملة في الجنوب»، لافتاً الى ان «العلاقة التاريخية مع هذه القوات والتي تعود لأكثر من أربعة عقود أسهمت وتسهم في تعزيز روابط الصداقة وفي تبادل الخبرات على أكثر من صعيد بما فيها برامج التعاون في مجالات عدة».