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لبنان
عمليات دهم للجيش شمالاً
Lebanon 24
29-12-2022
|
01:00
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أعلن الجيش عبر حسابه على "تويتر"، أن وحدات عسكرية في منطقة الشمال، تقوم بعمليات دهم بحثا عن مطلوبين ومطلقي نار.
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