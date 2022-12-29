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لبنان

عمليات دهم للجيش شمالاً

Lebanon 24
29-12-2022 | 01:00
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 أعلن الجيش عبر حسابه على "تويتر"، أن وحدات عسكرية في منطقة الشمال، تقوم بعمليات دهم بحثا عن مطلوبين ومطلقي نار.
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