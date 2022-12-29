أوساط بارزة: الحل بعيد وهذا مصير الترشيحات الخارجية

قالت أوساط سياسية بارزة في جلسة نقاش سياسي "إن الحراك الدبلوماسي تجاه لبنان والذي سيتوج بلقاء في باريس منتصف الشهر المقبل لن يقدم اي جديد يمكن البناء عليه على صعيد انجاز الاستحقاق الرئاسي"، مشيرة إلى "ان التواصل بين العواصم لا يعني انها متفقة على مقاربة واحدة تجاه لبنان، وبالتالي فان الحل للازمة اللبنانية لا يزال بعيدا".

ورأت الأوساط "أن الترويج الخارجي لترشيح بعض الشخصيات البارزة ومنها شخصية غير مدنية لا افق له، ما دامت اطراف الداخل لا سيما حزب الله رافضة لهذا الترشيح، او غير موافقة عليه، وهي قادرة على تعطيل اي مبادرات من هذا النوع".