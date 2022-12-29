مطلوب في قبضة الجيش.. هذه تهمته

داهمت دورية من الجيش منزل المدعو "م.ح" في منطقة القبة فجرا حيث تم توقيفه وتحويله الى القضاء المختص للتحقيق معه، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

وأشارت المعلومات الأولية الى ان الموقوف مطلوب بمذكرات اطلاق نار.