Advertisement

لبنان

هل يضع العام الجديد حداً للفراغ الرئاسي؟

ايناس كريمة Enass Karimeh

|
Lebanon 24
29-12-2022 | 04:30
A-
A+
Doc-P-1024127-638079039518287034.jpg
Doc-P-1024127-638079039518287034.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تتجه الانظار السياسية إلى ما بعد عطلة الاعياد، إذ من المتوقّع أن تشهد الحياة السياسية اللبنانية عدداً كبيراً من المبادرات الداخلية والخارجية لإتمام الاستحقاق الرئاسي كأقل تقدير، وهذه التوقعات تسير بالتوازي مع تسريبات توحي بأن الكباش السياسي سيزداد حدّة في المرحلة المقبلة.
Advertisement

ولعلّ النظرية الاخيرة المبنية على تحليلات للواقع العام في لبنان ترى بأن القوى السياسية لا تبدو مستعدّة لأي تسوية بعد، ذلك بالاضافة الى بعض الدول الاقليمية التي لا تزال تصرّ على تحسين شروطها، وبالتالي فإن استمرار الصراع الداخلي يبدو اكثر ترجيحاً في الايام المقبلة التي ستحمل عنواناً بارزاً يتركّز حول تحسين الشروط وتعزيز الحظوظ لدى مختلف الافرقاء.

من هنا، فقد بدأت قبل اسابيع كتلة "نواب التغيير" والنواب المستقلين اضافة الى بعض الاحزاب كـ"حزب الكتائب" و"القوات اللبنانية" و"الحزب التقدمي الاشتراكي"، جملة مشاورات حول كيفية التعاطي مع الاستحقاق الرئاسي، سيّما وأن رئيس "حركة الاستقلال" النائب ميشال معوّض والمرشّح لرئاسة الجمهورية فشل في الوصول الى عتبة النصف زائداً واحدا في المجلس النيابي، ما يعني أن الإبقاء على ترشيحه سيكون مشابهاً للتصويت بالورقة البيضاء.

وتعتبر مصادر سياسية متابعة أن مشاورات عديدة كانت قد انطلقت بين كتلة نواب التغيير بقسميها؛ المنشقّون عن التكتّل والمستمرون فيه، مع "حزب القوات اللبنانية" بشكل اساسي بهدف الوصول الى تسمية شخصية سياسية مشتركة يتمّ اقناع "الكتائب" والنواب المستقلين بها وكذلك "التقدمي الاشتراكي" بهدف تأمين النصف زائد واحد.

ثمة عوائق جدية أدّت الى شبه الفشل في الوصول الى حل، واهمها الخلافات المستمرة بين الكتل النيابية حول الشخصية المراد تبنّيها ودعمها وترشيحها لرئاسة الجمهورية. من جهة اخرى، فإن عدم تمكّن اي كتلة من الكُتل من المونة على كتلة "النواب المستقلين" الذين يتمسّكون بالحياد، ما يعني بأنهم لن يقفوا الى جانب هذا الفريق او ذاك في مسألة الطرح الرئاسي، يسلب "التغييريين" وحلفاءهم في المجلس النيابي فكرة الوصول الى اكثر من النصف.

اما العائق الاخير وربما الاساسي فهو "الحزب التقدمي الاشتراكي" الذي لم يوضّح ما إذا كان سيسير بمرشح تلتف حوله القوى المعادية لحزب الله من اجل تعويمه رئاسياً، ذلك لأن النائب وليد جنبلاط حريص على الحفاظ على علاقة مقبولة مع "الثنائي الشيعي"

وتتوقع المصادر ان يؤدي الحراك السياسي في الاسابيع المقبلة الى مواجهة مباشرة بين مرشح الثامن من اذار ومرشح خصومه من دون أن يعني ذلك ان تحقيق الوصول لانتخاب رئيس للجمهورية بات قريباً. فهل تصيب التسريبات ويستمر الفراغ؟    
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

مقالات لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

ايناس كريمة Enass Karimeh

@EnassKarimeh
Lebanese journalist, social media activist and communication enthusiast
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:17 | 2022-12-29
05:00 | 2022-12-29
08:47 | 2022-12-29
08:43 | 2022-12-29
08:37 | 2022-12-29
08:37 | 2022-12-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website