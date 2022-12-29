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لبنان

هذا ما كشفه البراكس عن أسعار المحروقات

Lebanon 24
29-12-2022 | 02:55
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أعلن عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس أنه بعد البلبلة التي حصلت أمس نتيجة تعميم حاكم مصرف لبنان، الذي لم تتمكن المصارف من تنفيذه، سنعود إلى الآلية المعتمدة سابقاً في تزويد المواطنين بالمحروقات أي يحتسب سعر صرف الدولار وفق سعره لدى الصيارفة.
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وفي حديث إلى صوت كل لبنان، أكد البراكس أنه سيصدر اليوم جدول جديد لأسعار المحروقات، وفي حال اعتماد الدولار بـ44 ألف ليرة ستُسعَّر صفيحة البنزين بحوالي 705 آلاف ليرة.

وقال إنّه لو كان لدى مصرف لبنان كمّ من الدولارات لتنفيذ التعميم الذي أصدره لأعاد أموال المودعين، إنما هذا التعميم غير قابل للتنفيذ، سائلاً: إلى أي مدى يمكن لبنك الموارد أن يستمرّ في تنفيذ التعميم؟

واضاف: قطاع المحروقات من الأساس مستثنى من منصة صيرفة، فلماذا تم إدخاله في هذه البلبلة؟

واعتبر البراكس أنه إذا كان مصرف لبنان يريد تخفيض أسعار المحروقات ولديه دولارات فليعد إلى سياسة دعم القطاع كما فعل في مرحلة سابقة.
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