بعملية متزامنة.. شعبة المعلومات توقع بعصابة تجارة مخدرات

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أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، أنه في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي لمكافحة عمليات تجارة وترويج المخدرات في مختلف المناطق اللبنانية. توافرت معلومات لهذه الشعبة حول نشاط شبكة مؤلفة من /4/ أشخاص في مجال ترويج المخدرات على نطاق واسع في مختلف مناطق المتن.على أثر ذلك، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، توصّلت القطعات المختصة في الشعبة الى كشف هويات أفراد الشبكة، والتي تضم كل من:ع. ج. (مواليد عام 1990، لبناني)ب. ع. (مواليد عام 1998، سوري)م. ع. ع. (مواليد عام 2000، سوري)م. ح. (مواليد عام 2002، سوري)بتاريخ 20-12-2022، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، قامت دوريات شعبة المعلومات بتنفيذ كمينين محكمين ومتزامنين في محلة الدورة أسفرا عن توقيف:الاول والثاني على متن دراجة آلية نوع "JR" لون اسود دون لوحات.الثالث والرابع على متن دراجة آلية نوع "FS" لون ابيض دون لوحات.بتفتيشهم والدراجتين اللتين تم ضبطهما، عثر بحوزتهم على ما يلي:/26/ مظروفاً من مادة الباز كوكايين، زنة الواحد حوالى /1,1/ غ./13/ مظروفاً من مادة الكوكايين بودرة، زنة الواحد حوالى /1,6/ غ./18/علبة بلاستيكية بداخلها مادة الباز كوكايين، زنة الواحدة حوالى /4,9/ غ./12/ علبة بلاستيكية تحتوي على كوكايين بودرة، زنة الواحدة حوالى /4,6/ غ.علبة بلاستيكية كبيرة الحجم بداخلها مادة الباز كوكايين، زنتها حوالى /10,9/غ.مبلغ مالي وقدره /14,600,000/ ل.ل.، و/4/ هواتف خلوية.بالتحقيق معهم، اعترفوا انهم يشكلون شبكة لترويج المخدرات لعدد كبير من الزبائن في مختلف مناطق المتن ويقومون بتوزيعها على متن دراجاتهم الآلية.أجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.