كيف سيكون الطقس ليلة رأس السنة في لبنان؟

Advertisement

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة على الساحل وفي الجبال، بينما تنخفض بشكل ملحوظ في المناطق الداخلية ويتكون الضباب على المرتفعات ويتوقع هطول أمطار خفيفة متفرقة أحيانا بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية خلال الفترة الصباحية.-الحال العامة: طقس مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى بعد ظهر اليوم الخميس حيث يتقلب محليا ومن ثم يعود للاستقرار ظهر يوم غد الجمعة.معدل درجات الحرارة لشهر كانون الاول في بيروت من 13 الى 21 درجة.الخميس: غائم جزئيا مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل واستقرارها على الساحل وضباب على المرتفعات، يتوقع تساقط بعض الأمطار الخفيفة المتفرقة أحيانا اعتبارا من بعد الظهر بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية.الجمعة: غائم جزئيا مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة على الساحل وفي الجبال، بينما تنخفض بشكل ملحوظ في المناطق الداخلية ويتكون الضباب على المرتفعات ويتوقع هطول أمطار خفيفة متفرقة أحيانا بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية خلال الفترة الصباحية.السبت: قليل الغيوم اجمالا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة، يتحول ليل السبت- الأحد الى غائم جزئيا ويتكون الضباب على المرتفعات مع احتمال رذاذ صباحا.الأحد: قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل، ودون تعديل على الساحل كما يستمر ظهور الضباب على المرتفعات ويحتمل تساقط امطار خفيفة في البقاع و الجنوب.-الحرارة على الساحل من 14 الى 21 درجة، فوق الجبال من 5 الى 10 درجات، في الداخل من 4 الى 14 درجة.-الرياح السطحية: جنوبية غربية نهارا تتحول الى شمالية شرقية مساء ، سرعتها بين ٨ و ٢٥ كلم/س.-الانقشاع: جيد إجمالا.-الرطوبة النسبية على الساحل: بين ٤٥ و ٦٥ % .-حال البحر: هادئ، حرارة سطح الماء: 20 درجة.-الضغط الجوي: 770 ملم زئبق.-ساعة شروق الشمس:6,42-ساعة غروب الشمس: 16,37