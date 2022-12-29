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لبنان

لليوم الثاني.. محطات محروقات تغلق أبوابها أمام الزبائن

Lebanon 24
29-12-2022 | 04:17
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أغلقت اليوم بعض محطات المحروقات في منطقة حاصبيا ابوابها بوجه الزبائن، عازية سبب الاقفال ورفع الخراطيم الى الانخفاض الذي طرأ يوم امس على أسعار المحروقات اضافة الى عدم تمكنها من شراء الدولارات على سعر 38 ألف أي على سعر صيرفة كما حدده مصرف لبنان، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

 

بموازاة ذلك فان البعض الاخر من المحطات التي استمرت بتعبئة المحروقات تشكو من نقص في مادتي البنزين والمازوت وقد تجد نفسها مضطرة الى الاقفال بحجة نفاد كمية المخزون في خزاناتها وبالتالي عدم تمكنها من الحصول على الدولارات على سعر صيرفة بحسب بيان مصرف.

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