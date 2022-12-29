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لبنان
ارتفاع كبير في أسعار المحروقات.. كم بلغت؟
Lebanon 24
29-12-2022
|
04:22
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ارتفع اليوم، سعر البنزين 95 أوكتان 80 ألف ليرة والبنزين 98 أوكتان 83 ألف ليرة والمازوت 90 ألف ليرة والغاز 53 ألف ليرة.
واصبحت الأسعار كالتالي:
بنزين 95 :709000 (+80000)
بنزين 98 :729000 (+83000)
مازوت :790000 (+90000)
غاز:466000 (+53000)
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