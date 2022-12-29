Advertisement

لبنان

ارتفاع كبير في أسعار المحروقات.. كم بلغت؟

Lebanon 24
29-12-2022 | 04:22
A-
A+
Doc-P-1024160-638079100020776179.jpeg
Doc-P-1024160-638079100020776179.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ارتفع اليوم، سعر البنزين 95 أوكتان 80 ألف ليرة والبنزين 98 أوكتان 83 ألف ليرة والمازوت 90 ألف ليرة والغاز 53 ألف ليرة.
 
واصبحت الأسعار كالتالي:
 
بنزين 95 :709000 (+80000)
بنزين 98 :729000 (+83000)
مازوت :790000 (+90000)
غاز:466000 (+53000)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
عمليات التهريب الى الواجهة من جديد... المحروقات اللبنانية تباع في الاسواق السورية
lebanon 24
29/12/2022 16:12:09 Lebanon 24 Lebanon 24
فادي ابو شقرا لصوت لبنان 100,5: الارتفاع المتواصل بسعر صرف الدولار سيؤدي الى ارتفاع لجدول اسعار المحروقات
lebanon 24
29/12/2022 16:12:09 Lebanon 24 Lebanon 24
أسعارٌ جديدة للمحروقات اليوم في لبنان.. كيف جاءت؟
lebanon 24
29/12/2022 16:12:09 Lebanon 24 Lebanon 24
جديد أسعار المحروقات في لبنان.. هكذا أصبحت اليوم
lebanon 24
29/12/2022 16:12:09 Lebanon 24 Lebanon 24

محروقات

لبنان

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:17 | 2022-12-29
05:00 | 2022-12-29
04:30 | 2022-12-29
08:47 | 2022-12-29
08:43 | 2022-12-29
08:37 | 2022-12-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website