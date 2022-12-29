عبدالله: مستمرون بدعم معوض للرئاسة

أكد النائب بلال عبدالله "أهمية وضوح مواقف الأفرقاء السياسيين في ما خص الاستحقاق الرئاسي لأن البعض لا يزال في حال انتظار"،

وفي حديث إلى "صوت كل لبنان"، قال عبدالله إن "اللقاء الديمقراطي لا يزال على موقفه الداعم لترشيح النائب ميشال معوض، لكن هذا لا يعني أنه ليس منفتحا على تسميات أخرى في حال البحث عن مساحات مشتركة، وذلك بالتنسيق مع الحلفاء ومعوض".

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