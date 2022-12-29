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لبنان

وزارة الصناعة تذكّر المؤسسات بوجوب التزام قراراتها

Lebanon 24
29-12-2022 | 04:46
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 ذكّرت وزارة الصناعة، أصحاب المؤسسات الصناعية بوجوب "التزام القرارات والتعاميم الصادرة عنها، والهادفة إلى تسليم المستهلك المنتَج السليم والجيّد والمطابق للمواصفات، حفاظاً على الجودة وصحة المواطنين وسلامتهم، والسلامة العامة، والبيئة، وسلامة العمّال والعمل داخل المصانع".
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وفي بيان لها، قالت الوزارة إن "هذه الاجراءات ترمي الى مساعدة الصناعي على تطبيق المعايير الموافقة لشروط التصدير الى الأسواق العالمية حيث تتمتّع الصناعة الوطنية والعلامات التجارية اللبنانية بشهرة واسعة تتيح لها المنافسة الخارجية من حيث الجودة والسعر".


وأضافت: "تعلم الوزارة الصناعيين والمعنيّين أّنّ مهندسيها وفرقها التقنية والفنّية وموظّفيها مستعدّون لتقديم الاستشارات المطلوبة، لاكمال معاملات أصحاب العلاقة، كما يقومون بالكشوفات الدوريّة على المصانع للتأكّد من حسن العمل". (الوكالة الوطنية)


ويمكن الاطّلاع على القرارات والتعاميم على موقع الوزارة الالكتروني:
 
www.industry.gov.lb
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