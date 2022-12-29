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لبنان

للعسكريين... إليكم هذا الخبر بشأن المساعدة الإضافية (صورة)

Lebanon 24
29-12-2022 | 04:58
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صدر اليوم العدد الجديد من الجريدة الرسمية، وتضمن مرسوم إعطاء مساعدة إضافية للأسلاك العسكريّة في الخدمة الفعليّة والمتقاعدين.
 
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