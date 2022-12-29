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لبنان

مخابرات الجيش تُداهم محلات لبيع الاسلحة

Lebanon 24
29-12-2022 | 05:10
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ مديرية المخابرات تؤازرها وحدات عسكرية، داهمت محلات ياسين لبيع الاسلحة في الشمال، وأوقفت صاحبها في ضهر العين، وصادرت كميّة من الأسلحة والذخائر الحربيّة.
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الجيش

ضهر العين

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