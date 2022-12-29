مخابرات الجيش تُداهم محلات لبيع الاسلحة

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ مديرية المخابرات تؤازرها وحدات عسكرية، داهمت محلات ياسين لبيع الاسلحة في الشمال، وأوقفت صاحبها في ضهر العين، وصادرت كميّة من الأسلحة والذخائر الحربيّة.

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