الضمان الاجتماعي يفتح أبوابه استثنائيا يوم غد الجمعة

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أعلنت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في بيان، انه "نظرا للأوضاع الدقيقة التي تسود في قطاعات البلاد كافة والحاجة الملحة الى تسيير عجلة الاقتصاد، قرر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، فتح مكاتب ومراكز الصندوق التي تقدم خدمتي براءة الذمة وقبض الاشتراكات أبوابها يوم الجمعة الواقع في 30/12/2022، بشكل استثنائي، كذلك مصلحة براءة الذمة ومصلحتي الاشتراكات والمحاسبة في المركز الرئيسي في بيروت.هذا الإجراء، يأتي ضمن سياق اتخاذ كافة التدابير اللازمة من أجل تسهيل أمور المضمونين وأصحاب العمل، وبخاصة لناحية استفادة هؤلاء من الاعفاءات وغرامات زيادات التأخير وتمديد المهل قبل نهاية العام.وقد أكد المدير العام للصندوق، أن كل الاجراءت اللوجستية اللازمة من أجل تفعيل هذه الخدمات جاهزة ولاسيما لجهة تأمين الأحبار والأوراق والطاقة الكهربائية.وفي هذه المناسبة، نوه المدير العام بجهود جميع مستخدمي الصندوق الذين يبذلون قصارى جهدهم من أجل خدمة المضمونين وأصحاب العمل، على الرغم من الضغوط الكبيرة والظروف المعيشية الصعبة التي يعيشونها وخاصة بعد أن بات الصندوق يعمل بأقل من 40 في المائة من ملاكاته نظرا للشواغر الكبيرة التي طالت المؤسسة".