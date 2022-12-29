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لبنان

بري لعون: وعدتنا بجهنم ووفيت

Lebanon 24
29-12-2022 | 05:31
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رداً على ما جاء في مقابلة الرئيس السابق ميشال عون على قناة الـ"أو تي في"، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري ما يلي: 
"بدءاً وبدلاً من أن نقول كل عام وأنتم بخير ألزمتني لأقول لك ما يلي: 
لم تكن بحاجة لمن يعرقلك فقد وعدتنا بجهنم ووفيت وكفيت.
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للذكرى وليس للحنين 74 قانوناً صدر ولم تنفذ وليست في الجوارير، أولها وليس آخرها الكهرباء.
حرمتنا رؤية النجوم ليلاً وشوفتنا نجوم الظهر.!"
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