بري لعون: وعدتنا بجهنم ووفيت

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رداً على ما جاء في مقابلة الرئيس السابق ميشال عون على قناة الـ"أو تي في"، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري ما يلي:"بدءاً وبدلاً من أن نقول كل عام وأنتم بخير ألزمتني لأقول لك ما يلي:لم تكن بحاجة لمن يعرقلك فقد وعدتنا بجهنم ووفيت وكفيت.للذكرى وليس للحنين 74 قانوناً صدر ولم تنفذ وليست في الجوارير، أولها وليس آخرها الكهرباء.حرمتنا رؤية النجوم ليلاً وشوفتنا نجوم الظهر.!"