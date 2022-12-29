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لبنان

في هذه المناطق السرقات بالجملة.. منازل والواح طاقة وسيارات

Lebanon 24
29-12-2022 | 06:09
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تتعرض بلدات بحمدون والمنصورية وعين المرج والتعزانية وبطلون لمسلسل سرقات منازل واسلاك كهربائية وبطاريات الطاقة الشمسية والسيارات، وسط حال من التفلت الامني.

ويستفيد السارقون الذين يتنقلون بحرية بسيارات وبيك آب بلوحات مزورة من نزوح سكان هذه البلدات بسبب البرد وانقطاع الكهرباء. وناشدت هذه البلدات القوى الامنية تسيير دوريات فيها لا سيما ان البلديات تعاني عجزا في تأمين موارد الحراسة البلدية. (الوكالة الوطنية)
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المصدر: الوكالة الوطنية
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