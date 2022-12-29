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لبنان

الحجار: الاعباء المترتبة عن النزوح السوري هي مسؤولية عربية ودولية

Lebanon 24
29-12-2022 | 06:37
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عقد وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور هكتور الحجار إجتماعا تنسيقيا مع المنسق المقيم ومنسق الشؤون الانسانية للأمم المتحدة في لبنان عمران رضا، يعنى بخطة لبنان للاستجابة للأزمة السورية، في حضور المشرف العام الدكتور علا بطرس. 
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وأكد الحجار في خلال الإجتماع "ضرورة حث الاطراف المعنية على إستمرار الدعم الانساني للفئات الاكثر هشاشة في لبنان بمعزل عن المواقف السياسية للدول الممثلة في اللجنة التوجيهية الخاصة بخطة لبنان للاستجابة للازمة السورية، وكذلك استمرار التمويل وايجاد مصادر أخرى له"، مشددا على "أن الاعباء المترتبة عن النزوح السوري هي مسؤولية عربية ودولية".
 
أما بالنسبة للحلول المستدامة لأزمة النزوح السوري، كرر الحجار تأكيد "أهمية العودة الآمنة والكريمة للنازحين إلى سوريا". (الوكالة الوطنية) 
المصدر: الوكالة الوطنية
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