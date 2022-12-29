خبر عن الكهرباء... كيف سيُصرف مبلغ السلفة؟

أفادت معلومات "الجديد"، أنّه بعد دراسة ملف الكهرباء من قبل وزير المال والمعنيين من أجل فتح اعتماد تمويل شراء مشتقات النفط من شركة "vitol bahrain" لزوم تشغيل معامل انتاج الطاقة في مؤسسة كهرباء لبنان، تبيّن أن مبلغ السلفة المقدّر بـ62 مليون دولار لا يمكن صرفه إلا بمرسوم.

Advertisement