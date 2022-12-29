رؤساء سابقون ووزراء وسفراء ونواب وشخصيات عزوا بشادية الخازن

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تقبل عميد المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن وعائلات الخازن، تويني والنيني التعازي بالمرحومة شادية نمر الخازن أرملة الوزير السابق غسان تويني في كنيسة القديس نيقولاوس للروم الارثوذكس - مار نقولا الأشرفية.من أبرز المعزين: الرؤساء: ميشال عون، أمين الجميل، ميشال سليمان، رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، الرئيسان فؤاد السنيورة وتمام سلام، ممثلا البطريرك بشاره الراعي المطرانين يوسف سويف وانطوان عوكر. الوزراء في حكومة تصريف الأعمال: زياد مكاري، هنري خوري، مصطفى بيرم، جورج كلاس، النواب: مروان حمادة، أمين شري، غازي زعيتر، ابراهيم الموسوي، قاسم هاشم، نديم الجميل، جهاد بقردواني، بولا يعقوبيان، سيمون أبي رميا، الآن عون، ابراهيم كنعان، أشرف ريفي، فريد الخازن، كميل شمعون، فيصل كرامي، جهاد الصمد، قبلان قبلان، نعمة افرام، علي حسن خليل، جميل السيد، طوني فرنجية، ميشال معوض، اغوب بقردونيان وغسان سكاف، المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم رئيس مجلس العام الماروني ميشال متى واعضاء المجلس، رئيس تجمع "الموارنة من اجل لبنان" بول كنعان وشخصيات سياسية وديبلوماسية وعسكرية وقضائية وإعلامية وفكرية.واتصل معزيا رئيس مجلس النواب نبيه بري والرؤساء: حسين الحسيني، عصام فارس وحسان دياب، رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط وقرينته نورا، رئيس تيار "المرده" سليمان فرنجية، وزير خارجية الفاتيكان المونسنيور بول ريتشارد غلاغر، رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع ورئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، النائبة ستريدا جعجع، مسؤول العلاقات الاعلامية في "حزب الله" محمد عفيف وكل من سفراء دول فرنسا، السعودية، إيران وايطاليا، رئيس "المؤسسة المارونية للانتشار" شارل حاج ومديرة المؤسسة هيام بستاني، نعمة الله أبي نصر، نقباء محامين السابقين سمير ابي اللمع انطوان اقليمس أنطونيو الهاشم امل حداد، الأمين العام لتيار "المستقبل" احمد الحريري، الامين العام للمصارف العربية الدكتور جوزف طربيه ، رئيس الرابطة المارونية السفير خليل كرم، السيدة نازك الحريري، السفير فريد الخازن وحاكم المركزي رياض سلامة. (الوكالة الوطنية)