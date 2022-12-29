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لبنان

إطلاق نار كثيف في مخيّم عين الحلوة... ما السبب؟

Lebanon 24
29-12-2022 | 07:05
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن سماع إطلاق نار كثيف داخل مخيم عين الحلوة، بسبب زفة عرس لأحد الأشخاص في الشارع الفوقاني، في منطقة البركسات.
 
 
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عين الحلوة

إطلاق نار

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