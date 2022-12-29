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لبنان

رسالتان متبادلتان بين كلاس ونظيرته الاماراتية: لتوجيه طاقات الشباب نحو التنمية

Lebanon 24
29-12-2022 | 07:45
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تلقى وزير الشباب والرياضة  في حكومة تصريف الاعمال الدكتور جورج كلاس رسالة من نظيرته الاماراتية شما سهيل المزروعي، هنأته فيها بالعام الجديد، وتمنت الأفضل للبنان وشعبه، وجاء فيها :"كان العام 2022 عاما حافلا بهمة وطاقة الشباب وعزيمتهم ومثابرتهم وتمكنت دول العالم من تسريع وتيرة التعافي من آثار جائحة كورونا، وننظر بتفاؤل وأمل للعام 2023، متوكلين على الله ثم على دعمكم ومؤازرتكم لخدمة الشباب وتوجيه طاقاتهم نحو التنمية وخدمة المجتمعات العربية".
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أضافت: "كلنا بالإمارات متشوقين لاستضافتكم في الاجتماع العربي للقيادات الشابة في 12 فبراير (شباط) ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات، وسنحرص على استضافة نخب متميزة من المؤسسات والشباب لتبادل الخبرات والتجارب وتعميم الفائدة، ضمن حوار ثري حول أهمية ارتباط الشباب بهويته ولغتهم العربية، وتمكينهم بالمهارات وبناء القدرات لتقديم حكايتنا بشكل يخدم صورة الإنسان العربي في كل أرجاء العالم". 

ورد كلاس برسالة جاء فيها :"اتمنى لمعاليك شخصيا وللعائلة الكريمة ولعائلتك الواسعة من الشابات والشباب في دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة ، عاما جديدا عابقا بالخير والبركة والنجاح في خدمة الانسان و الاجيال العربية".

وتابع كلاس: "بفضل معاليك، وفريق عملك الطموح المبدع، تتفاعل هذه الشراكة الطيبة، في خدمة الشباب العربي والعالمي وتمكينه، حيث وضعت الخبرات والتجارب في سبيل تنمية قدراته وتفعيلها وفق إستراتيجية رؤيوية تتطلع الى المستقبل بثقة وثبات". 

وأضاف: "رغم الاوضاع الصعبة التي نعيشها، وخصوصا في لبنان، فقد كان العام ٢٠٢٢ حافلا بالنسبة لنا على صعيد تنمية وتعزيز القدرات الشبابية، حيث اطلقنا في حفل كبير (الآلية التنفيذية للسياسة الوطنية الشبابية)، مع مساهمة كبيرة من الشباب انفسهم ومنظمات مدنية، بما يتماشى مع روح العصر ويتوافق مع رؤيتكم التفاؤلية الى إنتظارات العام ٢٠٢٣، متوكلين على الله وعلى دعم ومؤازرة الاصدقاء، واضعين "يدنا بيدكم عربياً ودوليا لمساعدة الشباب وتمكينهم وتوجيه طاقاتهم نحو التنمية وخدمة والمجتمعات العربية والشبابية وتوفير أطر التفاعل بينها وبين القطاعات الشبابية العالمية، وخصوصا على صعيد تعزيز التفاهمات بين الحكومات والأجيال  الشبابية".

وكتب:"بعد ان شاركت وتفاعلت مع اعمال الاجتماع العربي الاول للقيادات الشابة في دولة الإمارات، الذي إنعقد سنة ٢٠٢٢، وما لقيته من حسن تنظيم للمحاور  والمداخلات، وما قدمه المؤتمر من فائدة للقطاعات الحكومية والشبابية من فوائد على صعيد تعزيز العلاقة بين المكونات الرسمية والمدنية، اتطلع للمشاركة في اعمال  النسخة الثانية في الثاني عشر من فبراير المقبل، ضمن فعاليات (القمة العالمية للحكومات) واثقا من تواجد نخب متميزة تتحاور تحت عنوان بالغ الدقة والاهمية في هذه المرحلة بالذات، وهو أهمية ارتباط الشباب بالهوية واللغة، بما يخدم صورة الإنسان العربي في العالم، خصوصاً مع اختيار ٢٠٢٣ ليكون  (عام الشباب العربي) من قبل جامعة الدول العربية". (الوكالة الوطنية) 

المصدر: الوكالة الوطنية
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