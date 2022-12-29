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لبنان

المولوي: أكدنا جهوزية الأجهزة الأمنية وجهوزية وزارة الداخلية للقيام بعملها

Lebanon 24
29-12-2022 | 08:06
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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام المولوي حيث جرى عرض للأوضاع العامة لا سيما الامنية منها.
 
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وبعد اللقاء قال المولوي: "زيارة دولة الرئيس نبيه بري عزيزة على قلبنا وواجبة لهذه القامة الوطنية الكبيرة فكيف اذا كانت بمناسبة الاعياد؟ هي زيارة للمعايدة ولطمأنته على الوضع الامني العام في البلد إستعرضنا كافة الامور التي لها علاقة بالوضع الامني في البلاد والاحداث التي تحصل وكيفية معالجتها، وأكدنا له جهوزية الأجهزة الامنية وجهوزية وزارة الداخلية للقيام بعملها بالرغم من كل الظروف الصعبة وإن شاء الله بالايمان والصبر الفرج قريب وينعاد عليكن وعلى كل اللبنانيين.
 
كما عرض الرئيس بري اخر التطورات والمستجدات السياسية خلال لقائه الوزير السابق كريم بقرادوني.

واستقبل الرئيس بري أيضاً وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل.
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