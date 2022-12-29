عبدالله زار الابيض وبحثا في الأوضاع الصحية في البلاد

Advertisement

زار رئيس لجنة الصحة النائب بلال عبدالله، وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور فراس الأبيض في مكتبه في الوزارة، وتم عرض مفصل للأوضاع الصحية في لبنان وسبل مواجهة الازمات المتفاقمة في هذا القطاع نتيجة الأزمة الأقتصادية والمالية.وسيستكمل النقاش مع أعضاء لجنة الصحة النيابية كافة في اجتماعها المقبل.