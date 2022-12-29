نقابة اصحاب محطات المحروقات في بيان تحذيري بخصوص الازمة.. اليكم التفاصيل

اعلنت نقابة اصحاب محطات المحروقات في لبنان في بيان انه "عطفاً على قرار مصرف لبنان أمس باحتساب البنزين حسب سعر صيرفة مما ادى الى عودة الطوابير على المحطات وبناء على تعديل السعر اليوم وعودة الوزارة عن قرارها، نتمنى من مصرف لبنان عدم العودة عن هذا القرار الاسبوع المقبل، من دون وضع آلية تكون عملية وواضحة لتسليم المحطات الدولار بحسب سعر صيرفة، والا سنعود للتخبط نفسه الذي حصل أمس".

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