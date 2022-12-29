عزالدين: صحة الناس وحياة أطفالهم ليست موضع مساومة ولا تأجيل

Advertisement

قال المنسق العام لتيار "العزم" في عكار الدكتور هيثم عز الدين في بيان: "اذا كان التهريب مرفوضاً بالمطلق لما يمثله من خطر على الاقتصاد الوطني، فهو مرفوض في المجال الصحي من باب أولى، خصوصا إذا تعلق الأمر بالأطفال وبمرض كالسرطان"، وطالب الجهات الرسمية بـ"عدم التساهل وإقرار إجراءات رادعة وإنزال أقصى العقوبات بالمهربين والمبادرة إلى سحب الأدوية المهربة ذات الصلة من الأسواق اليوم قبل الغد، فصحة الناس وحياة أطفالهم ليست موضع مساومة ولا تأجيل". (الوكالة الوطنية)