Advertisement

لبنان

عزالدين: صحة الناس وحياة أطفالهم ليست موضع مساومة ولا تأجيل

Lebanon 24
29-12-2022 | 08:43
A-
A+
Doc-P-1024223-638079254642247037.jpg
Doc-P-1024223-638079254642247037.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 قال المنسق العام لتيار "العزم" في عكار الدكتور هيثم عز الدين في بيان: "اذا كان التهريب مرفوضاً بالمطلق لما يمثله من خطر على الاقتصاد الوطني، فهو مرفوض في المجال الصحي من باب أولى، خصوصا إذا تعلق الأمر بالأطفال وبمرض كالسرطان"، وطالب الجهات الرسمية بـ"عدم التساهل وإقرار إجراءات رادعة وإنزال أقصى العقوبات بالمهربين والمبادرة إلى سحب الأدوية المهربة ذات الصلة من الأسواق اليوم قبل الغد، فصحة الناس وحياة أطفالهم ليست موضع مساومة ولا تأجيل". (الوكالة الوطنية) 
Advertisement

 
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:31 | 2022-12-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2022-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:10 | 2022-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2022-12-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:07 | 2022-12-29
12:01 | 2022-12-29
12:01 | 2022-12-29
11:52 | 2022-12-29
11:37 | 2022-12-29
11:27 | 2022-12-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website