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لبنان

طوني فرنجية: منفتحون على مختلف أنواع الحوارات ثنائية كانت أم جماعية

Lebanon 24
29-12-2022 | 08:47
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أكّد النائب طوني فرنجية أن تيار المرده كان ولا يزال منفتحاً على كل أنواع الحوارات، ثنائية كانت ام جماعية، مشيراَ الى انه لا مشكلة لدى  المرده في ان يتحاور ويلتقي ويعمل مع مختلف الأفرقاء في لبنان، وذلك تحت سقف المصلحة الوطنية العامة.
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ورأى فرنجية أن الوقت قد حان لنخرُج من مأزق الأزمة ونسلك طريق التعافي، لذلك يتوجبُ علينا أولاً انتخابَ رئيسٍ  يتمتعُ بالخبرةِ السياسية  وقادرعلى توفير الظروف السياسية الملائمة التي نحتاجُها.

وقال :"الرئيس الذي نريده، بد له من ان يكون مرناً وقوياً، منفتحاً وثابتاً في الوقت نفسه. كما اننا نريد رئيساً يعرف معنى القيم ويصون الكرامةَ الوطنية، فيؤمِّن حقوق كلّ مواطنٍ، قوياً كان أم ضعيفاً، معافىً كان ام مريضاً، رجلاً ام امرأة، كما بغض النظرعن جيله ودينه وجنسه".

وكان المكتب التربوي في "تيار المرده" قد نظم عشاءه السنوي لمناسبة عيدي الميلاد المجيد ورأس السنة.
المصدر: الوكالة الوطنية
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