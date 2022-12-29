قاصر غادر منزل ذويه منذ 4 أيّام ولم يعدّ... هل من يعرف عنه شيئاً؟

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صــــدر عـــن المديريـــة العامــة لقــوى الأمــن الداخلـــي _ شعبــــة العلاقــــات العامــــة البـــــلاغ التالـــــــي:تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة القاصر المفقود:أحمد ناصر محمد ديب الحلو (مواليد عام 2007، لبناني).الذي غادر بتاريخ 25-12-2022، منزل ذويه الكائن في محلّة عرمون، ولم يعد حتى تاريخه.لذلك، يُرجى من المواطنين الكرام الذين شاهدوه أو لديهم أي معلومة عنه أو عن مكان وجوده، الاتصال بفصيلة عرمون في وحدة الدّرك الإقليمي على رقم: 818503-05، للإدلاء بما لديهم من معلومات.