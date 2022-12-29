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لبنان

وزارة الصحة تسلمت لقاحات كورونا هبة من فرنسا

Lebanon 24
29-12-2022 | 10:15
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صدر عن المكتب الاعلامي في وزارة الصحة العامة البيان التالي:

"تسلمت وزارة الصحة العامة هبة لقاحات كورونا مقدمة من الجمهورية الفرنسية، تتضمن 300 ألف جرعة من لقاح فايزر ثنائي التكافؤ والذي يستهدف جميع متحورات فيروس كورونا (اوميكرون، وسلالتي اوميكرون الفرعيتين BA.4 و BA.5).
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وفي هذا الاطار تشكر وزارة الصحة فرنسا على وقوفها الدائم الى جانب لبنان، وتقديمها الدعم اللازم للقطاع الصحي في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد".

وتُذكر وزارة الصحة المواطنين بضرورة المسارعة الى أخذ اللقاح المضاد لكورونا (الجرعة الاولى والثانية) منه، وفي حال أخذها، يُنصح بأخذ الجرعات التعزيزية (الجرعة الثالثة والرابعة) وذلك لتنشيط جهاز المناعة ومكافحة كوفيد-١٩ في فصل الشتاء وفترة الاعياد.
المصدر: الوكالة الوطنية
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