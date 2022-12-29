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لبنان
في صيدا... تعرّض لصعقة كهربائيّة أثناء محاولته سرقة الكابلات!
Lebanon 24
29-12-2022
|
10:01
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ المدعو أ.ع تعرّض لصعقة كهربائيّة أثناء محاولته سرقة كابلات الكهرباء من محطة تحويل تابعة لـ"كهرباء لبنان"، خلف حلويات القصير في صيدا.
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