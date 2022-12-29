في صيدا... تعرّض لصعقة كهربائيّة أثناء محاولته سرقة الكابلات!

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ المدعو أ.ع تعرّض لصعقة كهربائيّة أثناء محاولته سرقة كابلات الكهرباء من محطة تحويل تابعة لـ"كهرباء لبنان"، خلف حلويات القصير في صيدا.

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