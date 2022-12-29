وزير الدفاع الفرنسيّ في لبنان غداً... وهذه الرسالة التي يحملها من ماكرون

أفادت مصادر فرنسية للـ"أم تي في"، أنّ وزير الدفاع الفرنسيّ سيباستيان لو كورنو سيقوم بزيارة الى لبنان من الجمعة 30 كانون الاوّل حتى 2 كانون الثاني 2023، يلتقي خلالها القوات الفرنسية العاملة في قوات الطوارئ الدولية ويمضي معهم ليلة رأس السنة.

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وأضافت المصادر أنّه من المتوقع أن يلتقي لو كورنو رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الدفاع موريس سليم وقائد الجيش جوزاف عون.

وتابعت أنّه من المتوقع ان يحمل لوكورنو رسالة من الرئيس الفرنسيّ إيمانويل ماكرون تُؤكّد على ضرورة عقد الانتخابات الرئاسية في أسرع وقت ممكن وتشكيل حكومة والمضي ببرنامج الاصلاحات.