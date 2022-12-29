Advertisement

لبنان

وزير الدفاع الفرنسيّ في لبنان غداً... وهذه الرسالة التي يحملها من ماكرون

Lebanon 24
29-12-2022 | 10:12
A-
A+
Doc-P-1024252-638079311021412304.jpg
Doc-P-1024252-638079311021412304.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مصادر فرنسية للـ"أم تي في"، أنّ وزير الدفاع الفرنسيّ سيباستيان لو كورنو سيقوم بزيارة الى لبنان من الجمعة 30 كانون الاوّل حتى 2 كانون الثاني 2023، يلتقي خلالها القوات الفرنسية العاملة في قوات الطوارئ الدولية ويمضي معهم ليلة رأس السنة.
Advertisement

وأضافت المصادر أنّه من المتوقع أن يلتقي لو كورنو رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الدفاع موريس سليم وقائد الجيش جوزاف عون.
 
 
وتابعت أنّه من المتوقع ان يحمل لوكورنو رسالة من الرئيس الفرنسيّ إيمانويل ماكرون تُؤكّد على ضرورة عقد الانتخابات الرئاسية في أسرع وقت ممكن وتشكيل حكومة والمضي ببرنامج الاصلاحات.
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:31 | 2022-12-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2022-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:10 | 2022-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2022-12-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:07 | 2022-12-29
12:01 | 2022-12-29
12:01 | 2022-12-29
11:52 | 2022-12-29
11:37 | 2022-12-29
11:27 | 2022-12-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website