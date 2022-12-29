جعجع: محور الممانعة يعطل انتخابات الرئاسة

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كلام جعجع جاء خلال العشاء السنوي الذي أقامته دائرة مهندسي الإغتراب في مصلحة المهندسين في حزب "القوّات اللبنانيّة"، في المقر العام للحزب في معراب. أكّد رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع أننا "سنستمر في المضي قدماً في معركة رئاسة الجمهوريّة في النهج نفسه، ولا يظن الفريق الآخر أننا يمكن ان نقبل بأي مرشّح له حتى لو قاطع انتخابات رئاسة الجمهوريّة مدى 10 سنوات، لسبب بسيط أننا نرفض إطلاقاً المساهمة في أي أمر من الممكن أن يكون سيئاً في حق البلاد، لذا نريد رئيساً للجمهوريّة يكون رئيساً في الحد الأدنى، وهذا ما نعمل من أجله ولا طريق أمامنا لإدراكه سوى الإستمرار في محاولة جمع كل من هم ضد الفريق الآخر،ولو أن الأمر ليس بالسهل، ولكن ما من طريق آخر متاح أمامنا للخلاص في الوقت الراهن".كلام جعجع جاء خلال العشاء السنوي الذي أقامته دائرة مهندسي الإغتراب في مصلحة المهندسين في حزب "القوّات اللبنانيّة"، في المقر العام للحزب في معراب.

وجدّد التأكيد "أن "من يعطل انتخابات رئاسة الجمهوريّة هو فريق "محور الممانعة": "حزب الله" و"التيار الوطني الحر" وحلفاؤهما، وكل منهما له "سببه الخاص" فبالنسبة لرئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل فهو ما زال يعتقد أنه يجب أن يكون هو الرئيس والصورة في رأسه واضحة جداً أي أنه انطلاقاً من النجاح الباهر الذي حققه كونه كان رئيس الظل منذ العام 2016 حتى العام 2022 يجب أن يتم التجديد له مرّة إضافيّة، وهو يضع هذا الأمر في الإطار التالي: انطلاقاً من العرقلة التي تعرّض لها لم يستطع إعطاء كل ما يمكنه إعطاءه للبلاد وبالتالي يجب انتخابه رئيساً للجمهوريّة كي يتخطى العراقيل ويقوم بما كان يريد القيام به. أما بالنسبة لـ"حزب الله" وحلفائه فالسبب هو عدم قبولهم بأي رئيس سوى ذاك الذي يحمي "ظهر المقاومة لو أنه سيكسر ظهر لبنان".



وتابع: "فريق "محور الممانعة" يعطل ولا يأبه بأوضاع الناس أبداً". (الوكالة الوطنية)