وزير الزراعة بحث مع فادي جريصاتي في مشاركة لبنان في معرض "البستنة 2023"

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استقبل وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحاج حسن الوزير السابق فادي جريصاتي، بحضور المدير العام للوزارة لويس لحود، وتم البحث في مشاركة لبنان في المعرض الدولي للبستنة 2023، الذي تنظمه دولة قطر.وأكد الحاج حسن "مشاركة لبنان"، شاكرا ل"دولة قطر كل جهد تقوم به".كما وأثنى على "الجهود التي يقوم بها سفير قطر في لبنان والسفيرة اللبنانية في قطر، والتي تتكلل دائما في توطيد وتحسين العلاقات وترتيب العلاقات البينية بين دولة قطر ولبنان، وخصوصا في القطاع الزراعي". (الوكالة الوطنية)