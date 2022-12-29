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لبنان

طرقات تشهد حركة مرور كثيفة.. ما هي؟

Lebanon 24
29-12-2022 | 11:27
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أفادت غرفة "التحكم المروري" أنّ الطرقات التالية تشهد حركة مرور كثيفة:
 
- من جسر الكوكودي باتجاه انفاق المطار
 
- من الضبيه جل الديب حتى نهر الموت
 
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- بولفار سن الفيل باتجاه نهر الموت
 
- من تقاطع شارل الحلو باتجاه جسر الرينغ - برج الغزال. 
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المطار

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