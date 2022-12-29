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لبنان

في بيروت... رمى نفسه من شرفة منزله (صور)

Lebanon 24
29-12-2022 | 11:52
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اقدام شاب في منطقة رأس بيروت على رمي نفسه من شرفة منزلة الكامن في الطابق الـ16.
 
وعلى الفور، وصلت فرق الدفاع المدني في  مركز رأس بيروت وعناصر قوى الأمن الداخلي الى المكان.
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