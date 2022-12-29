في بيروت... رمى نفسه من شرفة منزله (صور)

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اقدام شاب في منطقة رأس بيروت على رمي نفسه من شرفة منزلة الكامن في الطابق الـ16.

وعلى الفور، وصلت فرق الدفاع المدني في مركز رأس بيروت وعناصر قوى الأمن الداخلي الى المكان.