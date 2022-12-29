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لبنان

أحد أهم المطلوبين في قبضة الجيش

Lebanon 24
29-12-2022 | 12:01
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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:
  ‏
بتاريخه أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة برج البراجنة - حي الجورة احد اهم المطلوبين في ‏تجارة المخدرات وتجارة الأسلحة، الفلسطيني (ج.م.)، وهو المخطط الأساسي لعملية الفرار الجماعي ‏لسجناء نظارة قصر العدل - بعبدا بتاريخ 21/ 11/ 2020 توجد في حقه 190 نشرة قضائية بجرائم: تجارة المخدرات وترويجها، السلب والسرقة، ‏تجارة الأسلحة الحربية ونقلها، إطلاق النار وإصابة أشخاص، تأليف عصابة مسلحة مع المواطن (ح.ج.) ‏تقوم بأعمال سرقة.‏
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بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.‏
 
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