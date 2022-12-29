Advertisement

لبنان

الحاج حسن التقى نقابة وتجار سوق الخضار.. هذا ما تم الاتفاق عليه

Lebanon 24
29-12-2022 | 12:07
A-
A+
Doc-P-1024289-638079379922556690.jpg
Doc-P-1024289-638079379922556690.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
إستقبل وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحاج حسن، نقابة وتجار سوق الخضار في بيروت، في حضور جهاد الحسيني والدكتور علي ياسين.

 
وتم البحث في آليات تنظيم السوق، بما يتلاءم مع شروط السلامة العامة وتأكيد اعتماد أعلى معايير الأمن الغذائي في عمليات تخزين البضائع وعرضها وبيعها، حتى تصل إلى المواطن آمنة وبأفضل أسعار ممكنة.
Advertisement

 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2022-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:10 | 2022-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:53 | 2022-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2022-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:02 | 2022-12-29
15:02 | 2022-12-29
14:55 | 2022-12-29
14:49 | 2022-12-29
14:43 | 2022-12-29
14:18 | 2022-12-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website