الحاج حسن التقى نقابة وتجار سوق الخضار.. هذا ما تم الاتفاق عليه

إستقبل وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحاج حسن، نقابة وتجار سوق الخضار في بيروت، في حضور جهاد الحسيني والدكتور علي ياسين.







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وتم البحث في آليات تنظيم السوق، بما يتلاءم مع شروط السلامة العامة وتأكيد اعتماد أعلى معايير الأمن الغذائي في عمليات تخزين البضائع وعرضها وبيعها، حتى تصل إلى المواطن آمنة وبأفضل أسعار ممكنة.