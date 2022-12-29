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لبنان
كم بلغ حجم التداول على منصة صيرفة؟
Lebanon 24
29-12-2022
|
12:59
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صدر عن مصرف لبنان البيان التالي:
بلغ حجم التداول على منصة "Sayrafa" لهذا اليوم /152,000,000/$ مائة واثنان وخمسون مليون دولار أميركي بمعدل 38000 ليرة لبنانية للدولار الواحد وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.
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على المصارف ومؤسسات الصرافة الإستمرار بتسجيل كافة عمليات البيع والشراء على منصة "Sayrafa" وفقاً للتعاميم الصادرة بهذا الخصوص.
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