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لبنان

خبر هام للمضمونين في قضاء بشري.. وجعجع تشكر كركي

Lebanon 24
29-12-2022 | 13:00
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أشارت النائبة ستريدا جعجع في بيان، إلى انه "بعد الكثير من المراجعات التي تلقيتها عن المشقات والمصاريف الإضافية التي يتكبدها نحو 1000 مضمون في قضاء بشري لقبض مستحقاتهم من مصرف في مدينة البترون، قمت بالتواصل مع المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي لإيجاد حل يوفر على مضموني قضاء بشري مشقات الطرق، في ظل ارتفاع كلفة التنقل ولعدم تكبد أبناء القضاء أي تكاليف اضافية في هذه الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد".
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وأضافت: "لذا في هذه المناسبة، أود أن أتقدم من الدكتور محمد كركي بجزيل الشكر على جهوده التي بذلها من أجل فتح حساب للصندوق الوطني للضمان في بنك بيروت في مدينة بشري، الأمر الذي سيتمكن عبره المضمونون والمستفيدون من مركز ضمان المدينة من قبض مستحقاتهم بموجب شيكات مسحوبة لصالح فرع بشري بدءا من العام المقبل".

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